За время ООС на Донбассе задержали около 450 соратников боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. За время проведения операции Объединенных сил на Донбассе задержаны 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщил на пресс-конференции командующий ООС Сергей Наев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"За время проведения операции Объединенных сил задержаны 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям", - рассказал он.
Командующий Объединенных сил также отметил, что во время упомянутых мер контроля силами Национальной полиции проверено более 465 тысяч транспортных средств и более 540 тысяч граждан.
"Из незаконного оборота изъято 67 единиц огнестрельного оружия, почти 40 тысяч единиц боеприпасов и патронов, более 2 миллионов кустов наркосодержащих растений, почти 32 кг готовых наркотических и психотропных веществ", - отметил Наев.
Он напомнил, что во время проведения АТО численность стационарных блокпостов на территориях Луганской и Донецкой областей достигала 147, сегодня количество блокпостов снижено до 43, из которых 6 - мобильные. При этом, при необходимости, предусмотрена возможность увеличения именно мобильной компоненты.
Как сообщал УНН, российско-оккупационные войска с полуночи 16 августа совершили 5 прицельных обстрелов по позициям украинских защитников.