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За время ООС на Донбассе задержали около 450 соратников боевиков

Киев • УНН

 • 7194 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. За время проведения операции Объединенных сил на Донбассе задержаны 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщил на пресс-конференции командующий ООС Сергей Наев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

За время ООС на Донбассе задержали около 450 соратников боевиков

"За время проведения операции Объединенных сил задержаны 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям", - рассказал он.

Командующий Объединенных сил также отметил, что во время упомянутых мер контроля силами Национальной полиции проверено более 465 тысяч транспортных средств и более 540 тысяч граждан.

"Из незаконного оборота изъято 67 единиц огнестрельного оружия, почти 40 тысяч единиц боеприпасов и патронов, более 2 миллионов кустов наркосодержащих растений, почти 32 кг готовых наркотических и психотропных веществ", - отметил Наев.

Он напомнил, что во время проведения АТО численность стационарных блокпостов на территориях Луганской и Донецкой областей достигала 147, сегодня количество блокпостов снижено до 43, из которых 6 - мобильные. При этом, при необходимости, предусмотрена возможность увеличения именно мобильной компоненты.

Как сообщал УНН, российско-оккупационные войска с полуночи 16 августа совершили 5 прицельных обстрелов по позициям украинских защитников.

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