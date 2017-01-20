За час АТО сім'ям загиблих військових виплачено понад 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. З початку антитерористичної операції сім’ям загиблих під час бойових дій бійцям АТО виплачено 1 млрд 382 млн грн, понад 870 млн грн виплат отримали бійці у зв’язку з пораненням та інвалідністю. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Сім’ям військовослужбовців, які загинули у ході бойових дій, з початку АТО виплачено 1 млрд 392 млн грн... Понад 870 млн грн матеріальної допомоги учасники антитерористичної операції отримали у зв’язку з пораненням та інвалідністю", - сказав він.
Крім цього, наразі українські військові отримали понад 150 млн грн грошової винагороди. З них - 7 млн грн за виконання бойових завдань у складі підрозділів та майже 142 млн за безпосередню участь у бойових діях.
Нагадаємо, за перших два тижні січня статус бійців АТО отримали 4,5 тис. військових.