За час АТО сім'ям загиблих військових виплачено понад 1 млрд грн

"Сім’ям військовослужбовців, які загинули у ході бойових дій, з початку АТО виплачено 1 млрд 392 млн грн... Понад 870 млн грн матеріальної допомоги учасники антитерористичної операції отримали у зв’язку з пораненням та інвалідністю", - сказав він.

Крім цього, наразі українські військові отримали понад 150 млн грн грошової винагороди. З них - 7 млн грн за виконання бойових завдань у складі підрозділів та майже 142 млн за безпосередню участь у бойових діях.

Нагадаємо, за перших два тижні січня статус бійців АТО отримали 4,5 тис. військових.