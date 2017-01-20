За время АТО семьям погибших военных выплачено более 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. С начала антитеррористической операции семьям погибших во время боевых действий бойцов АТО выплачено 1 млрд 382 млн грн, более 870 млн грн выплат получили бойцы в связи с ранением и инвалидностью. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Семьям военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, с начала АТО выплачено 1 млрд 392 млн грн ... Более 870 млн грн материальной помощи участники антитеррористической операции получили в связи с ранением и инвалидностью", - сказал он.
Кроме этого, в настоящее время украинские военные получили более 150 млн грн денежного вознаграждения. Из них - 7 млн грн за выполнение боевых задач в составе подразделений и почти 142 млн за непосредственное участие в боевых действиях.
Напомним, за первые две недели января статус бойцов АТО получили 4,5 тыс. военных .