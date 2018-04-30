За час АТО на Донбасі загинуло 24 співробітники СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Протягом чотирьох років проведення антитерористичної операції загинуло 24 співробітники Служби безпеки України. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру відомства.
"За чотири роки антитерористичної операції Служба втратила 24 своїх співробітників, але запобігла десяткам терористичних актів проти мирного населення, набула досвіду успішної протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб, зібрала беззаперечні докази для міжнародної спільноти щодо військової агресії Росії на території України", - цитує прес-центр слова В.Грицака.
Він також наголосив, що сили та засоби суб’єктів боротьби з тероризмом, які були залучені до проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, переходять у підпорядкування Командувачу Об’єднаних сил.
Водночас, за його словами, СБУ продовжить ефективне виконання поставлених завдань з протидії російський агресії до остаточного відновлення територіальної цілісності України.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ про скасування антитерористичної операції і водночас наказ про початок операції Об’єднаних сил.