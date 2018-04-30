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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За время АТО на Донбассе погибли 24 сотрудника СБУ

Киев • УНН

 • 10707 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В течение четырех лет проведения антитеррористической операции погибло 24 сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ведомства.

За время АТО на Донбассе погибли 24 сотрудника СБУ

"За четыре года антитеррористической операции Служба потеряла 24 своих сотрудников, но предотвратила десятки террористических актов против мирного населения, приобрела опыт успешного противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб, собрала неопровержимые доказательства для международного сообщества по военной агрессии России на территории Украины", - цитирует пресс -центр слова Грицака.

Он также отметил, что силы и средства субъектов борьбы с терроризмом, которые были привлечены к проведению АТО на территории Донецкой и Луганской областей, переходят в подчинение командующему Объединенных сил.

Однако, по его словам, СБУ продолжит эффективное выполнение поставленных задач по противодействию российский агрессии до окончательного восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил.

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