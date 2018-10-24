За 9 місяців будівельна галузь зросла на 5,4%

“Будівельна галузь продовжує зростати - за 9 місяців цього року підприємства вже виконали будівельні роботи майже на 87 млрд грн. У підсумку - це зростання більш ніж на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Сподіваюся, що така ж тенденція збережеться до кінця року”,- сказав він.

За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд склав 111,7%, будівель – 99,7% (житлових – 99%, нежитлових – 100,4%).

Під час розрахунків було враховано вартість будівельних, монтажних та інших робіт, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств. Так, нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 74,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 16,1% та 9% відповідно.



Як повідомляв УНН, будівельна галузь один з основних драйверів економіки. В Україні ця галузь має величезний потенціал для розвитку, однак і сьогодні ця сфера доволі активна. Зокрема, найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” заявляє про рекордні плани із введення в експлуатацію житла у 2018 році - 450 тисяч квадратних метрів.



Нагадаємо, у роботі у компанії на сьогодні 87 об’єктів на різній стадії будівництва, в активній фазі - 39, загальний будівельний заділ компанії - 2,5 млн кв. м. Цього року “Київміськбуд” почав будівництво 5 нових об’єктів - по вул. Просвіти, по провулку Коломийському, на Богатирській “Італійський квартал”, по вул. Причальній і Клеманській два великих ЖК, і до кінця року будуть розпочаті роботи ще по 5 об’єктах.