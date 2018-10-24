За 9 месяцев строительная отрасль выросла на 5,4%

"Строительная отрасль продолжает расти - за 9 месяцев этого года предприятия уже выполнили строительные работы почти на 87 млрд грн. В итоге - это рост более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Надеюсь, что такая же тенденция сохранится до конца года", - сказал он.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 111,7%, зданий - 99,7% (жилых - 99%, нежилых - 100,4%).

При расчетах были учтены стоимость строительных, монтажных и других работ, выполняемых при новом строительстве, реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, технического переоснащения предприятий. Так, новое строительство, реконструкция и техническое переоcнащення составляли 74,9% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 16,1% и 9% соответственно.



Как сообщал УНН, строительная отрасль один из основных драйверов экономики. В Украине эта отрасль имеет огромный потенциал для развития, однако и сегодня эта сфера достаточно активна. В частности, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" заявляет о рекордных планах по введению в эксплуатацию жилья в 2018 году - 450 000 квадратных метров.



Напомним, в работе в компании на сегодня 87 объектов на разной стадии строительства, в активной фазе - 39, общий строительный задел компании - 2500000 кв. м. В этом году "Киевгорстрой" начал строительство 5 новых объектов - по ул. Просвещения, по переулку Коломыйскому, на Богатырской "Итальянский квартал", по ул. Причальной и Клеманской два больших ЖК, и до конца года будут начаты работы еще по 5 объектам.