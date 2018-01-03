За 2017 рік в Києві зафіксували 24 температурні рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Минулий 2017-й посів третє місце серед найтепліших років від початку спостережень, усього протягом року було зареєстровано 24 температурних рекордів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
“Середньорічна температура минулого року у Києві становила +9,8°С, що на 2,1°С перевищує кліматичну норму. Він посів третю сходинку серед найтепліших років з 1881 року”, — сказано у повідомленні.
Усі місяці року мали суттєве перевищення середньомісячних температур порівняно з кліматичною нормою, особливо березень — аж на 5,5°С. Найхолодніше було 7 січня — −18,7°С. Найспекотнішим днем було 4 серпня, коли температура у затінку досягала +34,7°С.
Загалом у 2017 році у Києві було зафіксовано 24 температурних рекорди, причому найбільше - 6 і 7 - було у квітні й вересні відповідно. Усі вони зафіксовані в сторону перевищення попередніх значень.
Опадів випало 590 мм, що відповідає 91 % кліматичної норми. Однак розподілились вони дуже нерівномірно — понад дві місячні норми у жовтні і грудні, а у інші місяці їх було вкрай недостатньо, що негативно вплинуло на сільське і водне господарство.
Як повідомляв УНН, грудень 2017 року у Києві став одним з найтепліших за 136 років.