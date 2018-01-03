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В 2017 году в Киеве зафиксировали 24 температурных рекорда

Киев • УНН

 • 12370 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Прошедший 2017-й год занял третье место среди самых теплых с начала наблюдений, всего в течение года было зарегистрировано 24 температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

В 2017 году в Киеве зафиксировали 24 температурных рекорда

"Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составляла + 9,8°С, что на 2,1°С превышает климатическую норму. Он занял третье место среди самых теплых лет с 1881 года", - сказано в сообщении.

Все месяцы года были с существенным превышением среднемесячных температур по сравнению с климатической нормой, особенно март - аж на 5,5°С. Холоднее всего было 7 января - -18,7°С. Самым жарким днем ​​было 4 августа, когда температура в тени достигала + 34,7°С.

Всего в 2017 году в Киеве было зафиксировано 24 температурных рекорда, причем больше всего - 6 и 7 - было в апреле и сентябре соответственно. Все они зафиксированы в сторону превышения предыдущих значений.

Осадков выпало 590 мм, что соответствует 91% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно - более двух месячных норм в октябре и декабре, а в другие месяцы их было крайне недостаточно, что негативно повлияло на сельское и водное хозяйство.

Как сообщал УНН, декабрь 2017 года в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет.

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