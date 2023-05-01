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З вантажівки на столичному мосту у Дніпро звалилася металева конструкція: на водія склали протоколи

З вантажівки на столичному мосту у Дніпро звалилася металева конструкція: на водія склали протоколи

Київ • УНН

 • 1151499 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. З вантажівки у річку Дніпро на Північному мосту у Києві звалилася металева конструкція, водія розшукали і склали на нього два протоколи, повідомили у патрульній поліції України, пише УНН.

Цитата

"У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором. Патрульні оперативно розшукали водія, який залишив місце ДТП", - повідомили правоохоронці.

Деталі

Учора громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро. "Не розгубилися, встигли зафільмувати та ще й номер авто запам’ятати. Адже водій одразу зник з місця події", - вказали у патрульній поліції.

Як зазначається, патрульні оперативно розшукали 37-річного порушника. Чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.

Поліцейські склали на водія протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП та викликали слідчих.

Нагадаємо

На Київщині мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з мотоциклом Bajaj Dominar, водій двоколісного опинився в лікарні.

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