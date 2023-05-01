З вантажівки на столичному мосту у Дніпро звалилася металева конструкція: на водія склали протоколи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. З вантажівки у річку Дніпро на Північному мосту у Києві звалилася металева конструкція, водія розшукали і склали на нього два протоколи, повідомили у патрульній поліції України, пише УНН.
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"У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором. Патрульні оперативно розшукали водія, який залишив місце ДТП", - повідомили правоохоронці.
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Учора громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро. "Не розгубилися, встигли зафільмувати та ще й номер авто запам’ятати. Адже водій одразу зник з місця події", - вказали у патрульній поліції.
Як зазначається, патрульні оперативно розшукали 37-річного порушника. Чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.
Поліцейські склали на водія протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП та викликали слідчих.
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