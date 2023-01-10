Z.V: у Маріуполі помічена нова позначка ворожої техніки

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«В Маріуполі та районі помічено нову позначку на військової техниці окупантів. Z.V через крапку. Поки техніка з такою позначкою перебуває на території району без переміщення. Продовжуємо відслідковувати ситуацію», – повідомив Андрющенко.

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Окупанти звільнили всіх маріупольців з морського порту, а причали поділили на “військові” та “цивільні”. Крім того, більшість працівників вивезли в невідомому напрямку.