Z.V: у Маріуполі помічена нова позначка ворожої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Маріуполі помічена ворожа військова техніка із новою позначкою Z.V. Але поки без переміщення. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.
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«В Маріуполі та районі помічено нову позначку на військової техниці окупантів. Z.V через крапку. Поки техніка з такою позначкою перебуває на території району без переміщення. Продовжуємо відслідковувати ситуацію», – повідомив Андрющенко.
Нагадаємо
Окупанти звільнили всіх маріупольців з морського порту, а причали поділили на “військові” та “цивільні”. Крім того, більшість працівників вивезли в невідомому напрямку.