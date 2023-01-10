Z.V: в Мариуполе отмечена новая отметка вражеской техники

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«В Мариуполе и районе замечена новая отметка на военной технике оккупантов. Z.V через точку. Пока техника с такой отметкой находится на территории района без перемещения. Продолжаем отслеживать ситуацию», – сообщил Андрющенко.

Напомним

Оккупанты освободили всех мариупольцев из морского порта, а причалы поделили на “военные” и “гражданские”. Кроме того, большинство работников увезли в неизвестном направлении.