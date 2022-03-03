З України виїхали 1 млн громадян за 7 днів війни з Росією - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. З 24 лютого по 3 березня з України виїхали 1 мільйон біженців на тлі нападу Росії. Про це повідомив Верховний комісар ООН для біженців Філіппо Гранді, інформує УНН.
Цитата
“Лише за сім днів ми стали свідками виходу мільйона біженців з України до сусідніх країн. Ще для багатьох мільйонів всередині України настав час зброї зупинятися, щоб можна було надати рятувальну гуманітарну допомогу”, - написав Гранді у Twitter.
Нагадаємо
Російські військові продовжують вести вогонь по цивільних будівлях, людях, кораблях. Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника. Вперше за 7 днів війни окупанти визнали факт масової загибелі та поранень власних солдатів.