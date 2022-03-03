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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 27813 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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З України виїхали 1 млн громадян за 7 днів війни з Росією - ООН

З України виїхали 1 млн громадян за 7 днів війни з Росією - ООН

Київ • УНН

 • 113916 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. З 24 лютого по 3 березня з України виїхали 1 мільйон біженців на тлі нападу Росії. Про це повідомив Верховний комісар ООН для біженців Філіппо Гранді, інформує УНН.

Цитата

“Лише за сім днів ми стали свідками виходу мільйона біженців з України до сусідніх країн. Ще для багатьох мільйонів всередині України настав час зброї зупинятися, щоб можна було надати рятувальну гуманітарну допомогу”, - написав Гранді у Twitter.

Нагадаємо

Російські військові продовжують вести вогонь по цивільних будівлях, людях, кораблях. Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника. Вперше за 7 днів війни окупанти визнали факт масової загибелі та поранень власних солдатів.

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