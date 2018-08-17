З України намагались вивезти понад 1 тонну бурштину під виглядом пелетів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Запоріжжі працівники УЗЕ попередили незаконний експорт 1,2 тисячі кілограмів бурштину під виглядом пелетів. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.
“Станом на 15:00 п’ятниці, 17 серпня, правоохоронці закінчили сортування та зважування виявленого дорогоцінного каміння. Загальна маса бурштину, який намагалися незаконно експортувати, становить 1,2 тисячі кілограмів”, — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалось, під час митного оформлення товару на території митного посту “Запоріжжя-Центральний” Запорізької митниці ДФС декларант подав декларацію та зазначив, що в автомобілі знаходиться 21 тонна паливних гранул “пелети пресовані”.
14 серпня за ініціативою обласного Управління захисту економіки було проведено повний детальний огляд вантажу спільно з працівниками митниці, під час якого у мішках замість гранул, заявлених у декларації, було виявлено бурштин, більшість якого має якісні ювелірні характеристики.
За фактом подачі посадовими особами товариства завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів слідчим відділом ГУНП у Запорізькій області було відкрито кримінальне провадження за ст. 366 (Службове підроблення)Кримінального Кодексу України.
Раніше УНН повідомив, що працівники управління захисту економіки попередили незаконний експорт понад 700 кг бурштину під виглядом пелетів.