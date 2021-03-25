З Суецького каналу через погодні умови не можуть звільнити судно, що застрягло
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Нічний відлив уповільнив зусилля, спрямовані на витіснення 400-метрового 224 000-тонного контейнерного судна з Суецького каналу, що заблокувало рух в обидві сторони. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Судно “Ever Given” сіло на мілину по діагоналі через односмугову ділянку південного каналу, втративши здатність керувати в умовах сильного вітру та пилової бурі.
Зараз він блокує транзит в обох напрямках через один з найбільш завантажених у світі каналів перевезення товарів, олії, зерна та інших продуктів, що зв’язують Азію та Європу.
Фірма морських послуг GAC протягом ночі видала клієнтам ноту, в якій сказано, що зусилля щодо звільнення судна за допомогою буксирів продовжуються, однак умови вітру та величезні розміри судна “заважають операції”.
Програмне забезпечення для відстеження кораблів показує, що Ever Given вніс незначні зміни у своє положення за останні 24 години, незважаючи на розгортання декількох буксирів, щоб перетягнути його в глибшу воду.
Нагадаємо
Ever Given, контейнерне судно під прапором Панами, що прямувало з Китаю до Нідерландів, застрягло у єгипетському каналі під час подорожі на північ від Червоного моря до Середземного моря.