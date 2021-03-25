Из Суэцкого канала из-за погодных условий не могут освободить судно, которое застряло

Детали

Судно “Ever Given” село на мель по диагонали через однополосный участок южного канала, потеряв способность управлять в условиях сильного ветра и пылевой бури.

Сейчас он блокирует транзит в обоих направлениях через один из самых загруженных в мире каналов перевозки товаров, масла, зерна и других продуктов, связывающие Азию и Европу.

Фирма морских услуг GAC течение ночи выдала клиентам ноту, в которой сказано, что усилия по освобождению судна с помощью буксиров продолжаются, однако условия ветра и огромные размеры судна “мешают операции”.

Программное обеспечение для отслеживания кораблей показывает, что Ever Given внес незначительные изменения в свое положение за последние 24 часа, несмотря на развертывание нескольких буксиров, чтобы перетащить его в глубокую воду.

Напомним

Ever Given, контейнерное судно под флагом Панамы, направлявшегося из Китая в Нидерланды, застряло в египетском канале во время путешествия на север от Красного моря до Средиземного моря.