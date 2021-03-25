Из Суэцкого канала из-за погодных условий не могут освободить судно, которое застряло

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52879 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73743 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110297 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145825 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196042 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193643 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279992 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328296 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157899 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143179 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 31867 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 26434 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 22669 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 20023 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 37710 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328295 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281515 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436619 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402514 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385686 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107689 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186774 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214931 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194831 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279992 просмотра
Актуальное
Из Суэцкого канала из-за погодных условий не могут освободить судно, которое застряло

Из Суэцкого канала из-за погодных условий не могут освободить судно, которое застряло

Киев  •  УНН

 • 19534 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Ночной отлив замедлил усилия, направленные на вытеснение 400-метрового 224000-тонного контейнерного судна с Суэцкого канала, которое заблокировало движение в обе стороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Судно “Ever Given” село на мель по диагонали через однополосный участок южного канала, потеряв способность управлять в условиях сильного ветра и пылевой бури.

Сейчас он блокирует транзит в обоих направлениях через один из самых загруженных в мире каналов перевозки товаров, масла, зерна и других продуктов, связывающие Азию и Европу.

Фирма морских услуг GAC течение ночи выдала клиентам ноту, в которой сказано, что усилия по освобождению судна с помощью буксиров продолжаются, однако условия ветра и огромные размеры судна “мешают операции”.

Программное обеспечение для отслеживания кораблей показывает, что Ever Given внес незначительные изменения в свое положение за последние 24 часа, несмотря на развертывание нескольких буксиров, чтобы перетащить его в глубокую воду.

Напомним

Ever Given, контейнерное судно под флагом Панамы, направлявшегося из Китая в Нидерланды, застряло в египетском канале во время путешествия на север от Красного моря до Средиземного моря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы