З січня ще понад 19 тис. українських військових проходитимуть навчання у Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. З 1 січня ще 19 200 українських солдатів будуть проходити навчання у Великій Британії. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко під час брифінгу, передає УНН.
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«За 8 років війни вони навчили близько 25 тисяч наших офіцерів, солдатів перебуваючи в Україні. Зараз ця робота перенесена у Велику Британію. Зараз ми закінчуємо приблизно до Нового року майже 10 тисяч. Починаючи з 1 січня ще 19 200 солдатів та офіцерів будуть навчені на території Великої Британії», - розповів Пристайко.
За його словами, Британія проводить навчання не сама, вона залучила ще 10 націй.
«Більшість з них це піхота, серед них обираються лідери з яких виростатиме сержантський корпус. Також з них будуть підростати наступні молоді командири», - сказав Пристайко.
Доповнення
У грудня у Великій Британії завершився останній у 2022 році етап навчання українських військових, які проводяться з середини літа інструкторами збройних сил Канади у тісній координації з британською армією.
Велика Британія візьметься за навчання групи з 90 українських суддів вести справи про воєнні злочини проти російських солдатів.