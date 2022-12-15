З січня ще понад 19 тис. українських військових проходитимуть навчання у Британії

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«За 8 років війни вони навчили близько 25 тисяч наших офіцерів, солдатів перебуваючи в Україні. Зараз ця робота перенесена у Велику Британію. Зараз ми закінчуємо приблизно до Нового року майже 10 тисяч. Починаючи з 1 січня ще 19 200 солдатів та офіцерів будуть навчені на території Великої Британії», - розповів Пристайко.

За його словами, Британія проводить навчання не сама, вона залучила ще 10 націй.

«Більшість з них це піхота, серед них обираються лідери з яких виростатиме сержантський корпус. Також з них будуть підростати наступні молоді командири», - сказав Пристайко.

Доповнення

У грудня у Великій Британії завершився останній у 2022 році етап навчання українських військових, які проводяться з середини літа інструкторами збройних сил Канади у тісній координації з британською армією.

Велика Британія візьметься за навчання групи з 90 українських суддів вести справи про воєнні злочини проти російських солдатів.