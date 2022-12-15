С января еще более 19 тыс. украинских военных будут проходить обучение в Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. С 1 января еще 19 200 украинских солдат будут проходить обучение в Великобритании. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко во время брифинга, передает УНН.
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«За 8 лет войны они научили около 25 тысяч наших офицеров, солдат находясь в Украине. Сейчас эта работа перенесена в Великобританию. Сейчас мы заканчиваем примерно к Новому году около 10 тысяч. Начиная с 1 января еще 19 200 солдат и офицеров будут обучены на территории Великобритании», – рассказал Пристайко.
По его словам, Британия проводит обучение не сама, она привлекла еще 10 наций.
«Большинство из них это пехота, среди них избираются лидеры из которых будет произрастать сержантский корпус. Также из них будут подрастать следующие молодые командиры», – сказал Пристайко.
Дополнение
В декабре в Великобритании завершился последний в 2022 году этап обучения украинских военных, проводимых с середины лета инструкторами вооруженных сил Канады в тесной координации с британской армией.
Великобритания возьмется за обучение группы из 90 украинских судей вести дела о военных преступлениях против русских солдат.