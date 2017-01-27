З.Шкіряк про смерть В.Болотова: мабуть “Бояришник”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк назвав “Бояришник” можливою причиною смерті першого ватажка самопроголошеної Луганській народної республіки Валерія Болотова. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У Мордорі вмер перший ватажок російсько-терористичної банди ЛНР Болотов! Мабуть "Боярошник", — написав З.Шкіряк.
Як повідомляв УНН, у Підмосков’ї Російської Федерації помер перший ватажок самопроголошеної Луганській народної республіки Валерій Болотов.
Нагадаємо, 76 осіб загинуло в Іркутській області внаслідок отруєння засобом для ванн “Глід”.