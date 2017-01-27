З.Шкиряк о смерти В.Болотова: видимо "Боярышник"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк назвал "Боярышник" возможной причиной смерти первого главаря самопровозглашенной Луганской народной республики Валерия Болотова. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Мордоре умер первый главарь российско-террористической банды ЛНР Болотов! Видимо "Боярошник", - написал З.Шкиряк.
Как сообщал УНН, в Подмосковье Российской Федерации умер первый предводитель самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов.
Напомним, 76 человек погибли в Иркутской области в результате отравления средством для ванн "Боярышник".