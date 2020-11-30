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З середини наступного місяця можна починати всі важливі справи - астролог дала прогноз на грудень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Всі важливі справи потрібно починати на зростаючому Місяці, а саме починаючи з 17 грудня. Важливі справи розпочаті на початку місяця можуть мати складну долю. Про це кореспонденту УНН розповіла доктор астропсихології, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту в Дрездені, автор щорічного видання "Астрологічний календар для України" Олена Осипенко.

"В грудень ми входимо в коридор затемнень - 30 листопада було місячне, а 14 грудня буде сонячне. Протягом всього періоду проживання даного етапу затемнень відстежуйте події, які будуть відбуватися в Вашому житті. Затемнення будуть підкреслювати значимість подій і серйозність їх наслідків", - відзначає вона.

За словами астролога, в цей знаковий період ми здаємо іспит на правильність обраного професійного шляху, на вміння взаємодіяти з іншими людьми і, в цілому, здаємо іспит на зрілість своєї душі.

"У будь-який період затемнень ніколи нічого важливого не розпочинайте. Тому на період з 27 листопада до 16 грудня краще спланувати тільки поточні справи. Справа, розпочата між затемненнями або біля них, має складну долю", - додає Осипенко.

Так, за її словами, напруга або незадоволеність - це стан може проявлятися в деяких сферах життя, які давно потребують зміни.

"Там, де був застій - відбувається струс і вивільняється нова енергія, необхідна людині для розвитку і еволюції. Кожному з нас в період між затемненнями дозволяють побачити проблеми нашого життя, які стримують або перешкоджають здійсненню нашого еволюційного шляху. Це як виклик, який ми можемо або прийняти і почати глобальну і напружену роботу по зміні життя зі своїх внутрішніх установок. Або цей виклик ми можемо і не прийняти - і тоді залишаємося як другорічники на колишньому рівні і продовжуємо звинувачувати в своїх проблемах інших людей, суспільство або свою Долю", - радить вона.

Астролог додає, що сезони затемнень відбуваються кожні пів року і включають нові точки відліку в нашому житті.

"Кожне сонячне затемнення належить до певного сімейства або так званого Сароса затемнень. А місячне затемнення завжди супроводжує сонячне. В даному випадку, місячне затемнення буде випереджати сонячне. Певне сімейство затемнень повторюється на Землі кожні 18 років. Останній раз ми проживали саме цю серію затемнень в листопаді-грудні 2002 року. Ця серія може принести з собою дуже сильні емоційні почуття в наші відносини - ділові або особисті. Причому, залучаючись до цих відносин, ми можемо відчути, що вони виходять за межі особистого контролю. Вони ніби зумовлені вищими силами", - акцентує вона.

Осипенко підкреслює, що найкращим рішенням у період цих затемнень буде уникати поспішних дій, поки емоції не заспокояться.

"А тепер хочу розповісти вам про ритуал зустрічі сонячного затемнення. В точний момент будь-якого затемнення і плюс-мінус 1 годину формується програма як мінімум на рік вперед і як максимум - на 18-19 років вперед. Я пропоную зустріти сонячне затемнення в стані внутрішньої гармонії і радості. Тільки так ми з вами закладемо на майбутнє програму щастя і здоров'я. 14 грудня о 18:13 за українським часом або о 16:13 за Гринвічем відбудеться повне сонячне затемнення. Звертайте особливу увагу на період близько двох тижнів до і тижні після нього. У людей в цей період може відбуватися погіршення самопочуття, особливо у хворих на гіпертонію та інші захворювання серцево-судинної системи. Так як в період затемнень погіршується емоційний фон, наростає тривожність, як наслідок збільшується число аварій і травм. Бережіть себе, не перенапружуйтеся, і найголовніше, вчіться управляти своїм психологічним станом", - резюмує вона.

Так, дане сонячне затемнення на території України спостерігатися не буде, але все одно дуже бажано зробити ритуал в точну фазу затемнення і плюс-мінус година від нього.

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"У сам момент затемнення думайте тільки про добре і хороше. Бажайте всім і всьому на Землі щастя і уявляйте, як брехня перетворюється на істину, жадібність - на щедрість, а хвороба - на здоров'я. Уявляйте, як Земля і люди зцілюються від негативу і видужують в усіх відношеннях. Буде дуже добре, якщо ви подумки поділитися своєю доброю енергією з іншими людьми, з нашої Планетою, з сонячною системою", - наголошує Осипенко.

Астролог радить після медитації взяти листок паперу альбомного формату і намалювати велику піраміду.

"Розділіть її горизонтальною лінією на дві частини. Внизу, в трапеції, починайте писати те, що вам важливо зробити в матеріальному плані протягом півроку або року для поліпшення свого життя і життя своєї родини. Пишіть реальні бажання, але з невеликим викликом для себе. Пишіть терміни, до яких ви хочете здійснити свої бажання, з урахуванням сприятливих космічних періодів. Не забудьте і про відпустку. У верхній частині піраміди напишіть, якими ви хочете стати і над чим вам потрібно працювати над собою, щоб стати ще краще. А на самій вершині піраміди я рекомендую Вам написати намір - виконати свою місію на Землі, не уточнюючи її, а довіряючи Вищим провідникам. Вони її знають і допоможуть вам, головне для них, щоб ви були до цього готові", - відзначає вона.

За словами Осипенко, ми можемо виділити людей, народжених поблизу даного затемнення з 11 по 17 грудня. Для них це важливий рік великих змін в тій сфері життя, де розташоване їхнє Сонце в індивідуальному гороскопі.
Вона зазначає, що дане затемнення може виявитися знаковим і для людей, народжених з 10 по 16 червня, а також з 10 по 16 березня і з 12 по 18 вересня.

"А потім, після періоду затемнень в грудні почнеться сприятливий етап, в який Ви можете на зростаючому Місяці починати свої важливі справи: 17, 18 (до 12:30), 24 (після 13:00), 25, 26 (до 13: 30), 27, 28 (до 14:35), 29 (після 15:20), 31 (до 15:45)", - підсумовує астролог.

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