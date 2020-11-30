С середины следующего месяца можно начинать все важные дела – астролог дала прогноз на декабрь

“В декабрь мы входим в коридор затмений — 30 ноября было лунное, а 14 декабря будет солнечное. В течение всего периода проживания данного этапа затмений отслеживайте события, которые будут происходить в Вашей жизни. Затмения будут подчеркивать значимость событий и серьезность их последствий”, - отмечает она.

По словам астролога, в этот знаковый период мы сдаем экзамен на правильность выбранного профессионального пути, на умение взаимодействовать с другими людьми и, в целом, сдаем экзамен на зрелость своей души.

“В любой период затмений никогда ничего важного не начинайте. Поэтому на период с 27 ноября по 16 декабря лучше спланировать только текущие дела. Дело, начатое между затмениями или около них, имеет сложную судьбу”, — добавляет Осипенко.

Так, по ее словам, напряжение или неудовлетворенность — это состояние может проявляться в некоторых сферах жизни, которые давно нуждаются в переменах.

“Там, где был застой — происходит встряска и высвобождается новая энергия, необходимая человеку для развития и эволюции. Каждому из нас в период между затмениями позволяют увидеть проблемы нашей жизни, которые сдерживают или препятствуют осуществлению нашего эволюционного пути. Это как вызов, который мы можем или принять и начать глобальную и напряженную работу по изменению жизни со своих внутренних установок. Или этот вызов мы можем и не принять — и тогда остаемся как второгодники на прежнем уровне и продолжаем обвинять в своих проблемах других людей, общество или свою Судьбу”, — советует она.

Астролог добавляет, что сезоны затмений происходят каждые пол года и включают новые точки отсчета в нашей жизни.

“Каждое солнечное затмение принадлежит к определенному семейству или так называемому Саросу затмений. А лунное затмение всегда сопровождает солнечное. В данном случае, лунное затмение будет опережать солнечное. Определенное семейство затмений повторяется на Земле каждые 18 лет. Последний раз мы проживали именно эту серию затмений в ноябре-декабре 2002 года. Эта серия может принести с собой очень сильные эмоциональные чувства в наши отношения — деловые или личные. Причем, вовлекаясь в эти отношения, мы можем ощутить, что они выходят за пределы личного контроля. Они как будто предопределены Свыше”, — акцентирует она.

Осипенко подчеркивает, что наилучшим решением в период этих затмений будет избегать поспешных действий, пока эмоции не успокоятся.

“А теперь хочу рассказать вам о ритуале встречи солнечного затмения. В точный момент любого затмения и плюс-минус 1 час формируется программа как минимум на год вперед и как максимум — на 18-19 лет вперед. Я предлагаю встретить солнечное затмение в состоянии внутренней гармонии и радости. Только так мы с вами заложим на будущее программу счастья и здоровья. 14 декабря в 18:13 по украинскому времени или в 16:13 по Гринвичу произойдет полное солнечное затмение. Обращайте особое внимание на период около двух недель до и недели после него. У людей в этот период может происходить ухудшение самочувствия, особенно у страдающих гипертонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так как в период затмений ухудшается эмоциональный фон, нарастает тревожность, как следствие увеличивается число аварий и травм. Берегите себя, не перенапрягайтесь, и самое главное, учитесь управлять своим психологическим состоянием”, — резюмирует она.

Так, данное солнечное затмение на территории Украины наблюдаться не будет, но все равно очень желательно сделать ритуал в точную фазу затмения и плюс-минус час от него.

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“В сам момент затмения думайте только о добром и хорошем. Желайте всем и всему на Земле счастья и представляйте, как ложь превращается в истину, жадность — в щедрость, а болезнь — в здоровье. Представляйте, как Земля и люди исцеляются от негатива и выздоравливают во всех отношениях. Будет очень хорошо, если вы мысленно поделитесь своей доброй энергией с другими людьми, с нашей Планетой, с солнечной системой”, - подчеркивает Осипенко.

Астролог рекомендует после медитации взять листок бумаги альбомного формата и нарисовать большую пирамиду.

“Разделите ее горизонтальной линией на две части. Внизу, в трапеции, начинайте писать то, что вам важно сделать в материальном плане в течение полугода или года для улучшения своей жизни и жизни своей семьи. Пишите реальные желания, но с небольшим вызовом для себя. Пишите сроки, к которым вы хотите осуществить свои желания, с учетом благоприятных космических периодов. Не забудьте и про отпуск. В верхней части пирамиды напишите, какими вы хотите стать и над чем вам нужно работать над собой, чтобы стать еще лучше. А на самой вершине пирамиды я рекомендую Вам написать намерение — выполнить свою миссию на Земле, не уточняя ее, а доверяя Высшим проводникам. Они ее знают и помогут вам, главное для них, чтобы вы были к этому готовы”, — отмечает она.

По словами Осипенко, мы можем выделить людей, рожденных вблизи данного затмения с 11 по 17 декабря. Для них это важный год больших перемен в той сфере жизни, где расположено их Солнце в индивидуальном гороскопе.

Она отмечает, что данное затмение может оказаться знаковым и для людей, рожденных с 10 по 16 июня, а также с 10 по 16 марта и с 12 по 18 сентября.

“А затем, после периода затмений в декабре начнется благоприятный этап, в который Вы можете на растущей Луне начинать свои важные дела: 17, 18 (до 12:30), 24 (после 13:00), 25, 26 (до 13:30), 27, 28 (до 14:35), 29 (после 15:20), 31 (до 15:45)”, — подытоживает астролог.