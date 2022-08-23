З росії знову обстріляли Чернігівщину та Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Учора, 22 серпня, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
Деталі
За повідомленням, противник чотири рази обстрілював територію Семенівської громади Чернігівської області зі 120-мм мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало близько трьох десятків вибухів.
Також дві 120 мм міни росіян розірвалися на території Серединобудської громади Сумської області.
Постраждалих немає.
Ніч у областях пройшла тихо.
Доповнення
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький ввечері 22 серпня повідомив про обстріли області. Було зафіксовано приблизно 80 обстрілів.