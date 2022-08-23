Из россии снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области

Детали

По сообщению, противник четыре раза обстреливал территорию Семеновской громады Черниговской области из 120-мм минометов и ствольной артиллерии, всего прозвучало около трех десятков взрывов.

Также две 120 мм мины россиян разорвались на территории Серединобудской громады Сумской области.

Пострадавших нет.

Ночь в областях прошла тихо.

Дополнение

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий вечером 22 августа сообщил об обстрелах области. Было зафиксировано около 80 обстрелов.