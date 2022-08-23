Из россии снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Вчера, 22 августа, российские оккупационные войска продолжили обстреливать пограничье Сумской и Черниговской областей, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
По сообщению, противник четыре раза обстреливал территорию Семеновской громады Черниговской области из 120-мм минометов и ствольной артиллерии, всего прозвучало около трех десятков взрывов.
Также две 120 мм мины россиян разорвались на территории Серединобудской громады Сумской области.
Пострадавших нет.
Ночь в областях прошла тихо.
Дополнение
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий вечером 22 августа сообщил об обстрелах области. Было зафиксировано около 80 обстрелов.