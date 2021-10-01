З різницею вдвічі: “Будівельник” виграв поєдинок Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Столичний БК “Будівельник” оформив першу звитягу у сезоні української Суперліги, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Що відомо
Команда Ігорса Міглініекса у рідних стінах розправилася із підопічними Олега Юшкіна — 102:56.
Деталі
Кияни чудово розпочали матч. Вже за стартові дві з половиною хвилини господарі майданчику зробили ривок у + 11 очок. У підсумку, домінування підопічних Міглініекса у першій чверті було беззаперечним. На короткий перепочинок “Будівельник” пішов з перевагою аж у 23 очки.
У другому ігровому відрізку одеситам вдалося вирівняти становище на паркеті. 10-ти хвилинка пройшла в абсолютно рівній боротьбі. Однак, бодай мінімально скоротити відставання від столичного клубу гості не зуміли.
Відпочивши та набравшись нових сил, “Будівельник” швидко повернув собі ініціативу, не даючи команді Олега Юшкіна майже нічого зробити. До фінальної сирени господарі майданчика збільшили відрив до непристойних для одеситів 46 очок. Як результат, розгромна звитяга “Будівельника” — 102:56.
Зауважимо, що найкращим снайпером у складі переможців став Джиан Клавелл, на його рахунку 23 набраних пункти. Дабл-дабл за киян з 11 очок та 11 підбирань оформив Дрю Гордон.
Що передувало
У першій грі сезону кияни зазнали фіаско.
Нагадаємо
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