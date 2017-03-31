З ринком сурогатного алкоголю боротися немає кому - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Причини росту ринку сурогатного алкоголю полягають у тому, що в Україні була ліквідована податкова міліція, на зміну якій іншого органу так і не з’явилося. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, член податкового комітету ВРУ Андрій Антонищак.
За словами політика, вирішити проблему нелегального ринку алкогольних напоїв допоможе служба фінансових розслідувань, законопроект про створення якої зареєстрований у ВРУ.
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“Ріст сурогатного алкоголю на сьогодні спостерігається через наступне: не працюють ті органи, які, по своїй, суті повинні боротися із контрафактною продукціє, а це — податкова міліція. Чому не працює податкова міліція? Тому що у нас дехто, шахрайським способом на мій погляд, вніс одну поправку, якою була ліквідована податкова міліція.
Я також виступаю як і всі, за скасування репресивного органу такого, як є податкова міліція, він себе на сьогодні дискредитував, і хто б ним не керував — він вже дискредитований. Ми рухаємося до Європи, до світової практики, і повинна бути створена служба фінансових розслідувань. Такий законопроект зареєстрований, він комітетський. Але, не зважаючи на те, що його вже можна було б розглядати, міністр фінансів починає видумувати велосипед, розказує про якісь свої напрацювання, тайком, без погодження із комітетом, схвалює на кабміні якийсь свій урядовий проект про службу фінансових розслідувань, який не має жодного відсотка шансів пройти у сесійній залі”, — розповів він.
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А.Антонищак переконаний, що боротися сьогодні з контрафактним алкоголем немає кому.
“Це є основною причиною росту сурогату. Я підтримує службу фінрозслідувань, я сам був підприємцем, я сам відчував тиск податкової міліції, але має бути дві руки: треба з однієї руки передати повноваження у іншу аби щось не випало, а цього зроблено не було. Тому ми маємо таку річ”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВРУ ініціюватимуть перегляд акцизів на алкоголь.
За оцінками експертів ринку, саме невиправдано завищені акцизи на горілчані вироби стимулюють ріст виробництва сурогатної продукції в Україні.
Додамо, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.