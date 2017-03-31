С рынком суррогатного алкоголя бороться некому - нардеп

По словам политика, решить проблему нелегального рынка алкогольных напитков поможет служба финансовых расследований, законопроект о создании которой зарегистрирован в ВРУ.

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"Рост суррогатного алкоголя на сегодня наблюдается через следующее: не работают те органы, которые, по своей, сути должны бороться с контрафактной продукцией, а это - налоговая милиция. Почему не работает налоговая милиция? Потому что у нас некоторые, мошенническим способом на мой взгляд, внесли одну поправку, которой была ликвидирована налоговая милиция.

Я также выступаю как и все, за отмену репрессивного органа такого, как есть налоговая милиция, он себя сегодня дискредитировал, и кто бы им ни руководил - он уже дискредитирован. Мы движемся в Европу, в мировой практике, и должна быть создана служба финансовых расследований. Такой законопроект зарегистрирован, он комитетский. Но, несмотря на то, что его уже можно было бы рассматривать, министр финансов начинает выдумывать велосипед, рассказывает о каких-то своих наработках, тайком, без согласования с комитетом, одобряет на Кабмине какой-то свой правительственный проект о службе финансовых расследований, который не имеет никакого процента шансов пройти в сессионном зале", - рассказал он.

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А.Антонищак убежден, что бороться сегодня с контрафактным алкоголем некому.

"Это является основной причиной роста суррогата. Я поддерживаю службу финрозследований, я сам был предпринимателем, я сам чувствовал давление налоговой милиции, но должно быть две руки: надо с одной руки передать полномочия в другую чтобы что-то не выпало, а этого сделано не было. Поэтому мы имеем такую ​​вещь", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, в ВРУ инициировали пересмотр акцизов на алкоголь.

По оценкам экспертов рынка, именно неоправданно завышенные акцизы на водочные изделия стимулируют рост производства суррогатной продукции в Украине.

Добавим, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн .