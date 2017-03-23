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З району НС на Харківщині евакуйовано майже 20 тис. людей - ДСНС (доповнено)

З району НС на Харківщині евакуйовано майже 20 тис. людей - ДСНС (доповнено)

Київ • УНН

 • 9844 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. З району надзвичайної ситуації на складі боєприпасів у місті Балаклія на Харківщині станом на 7:30 евакуйовано майже 20 тис. людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Вказано, що з можливої зони ураження (м. Балаклія та двох прилеглих населених пунктів Балаклійського району) проводиться евакуація.

"Станом на 07:30 23 березня продовжується евакуація населення: з с. Вербовка евакуйовано 2700 чоловік в с. Пришиб (відстань 16 км від м. Балаклія); у с. Яковенково - 806 чоловік населення у Волохів Яр (20 км від м. Балаклія); з м. Балаклія евакуйовано понад 16317 чоловік", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що о 2:56 23 березня до ДСНС надійшла інформація проте, що у місті Балаклія на території військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Як зазначається, на місці події від ДСНС задіяно 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки від ДСНС та 362 чоловіки особового складу. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги, понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції - 40 автомобілів та понад 150 чоловік особового складу.

Повідомляється, що на залізничній станції с. Шебелинка чергують два пожежних потяги.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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