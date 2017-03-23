Из района ЧП в Харьковской области эвакуировано почти 20 тыс. человек - ГосЧС (дополнено)

ukru
Эксклюзив
14:19 • 17967 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 66015 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 113313 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 105321 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 115936 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 127570 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139282 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144094 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132085 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122035 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 130871 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 128641 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 99433 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 111426 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 72164 просмотра
публикации
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 28142 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 113310 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 157587 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 192212 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 199947 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 131310 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 139912 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 145220 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 144138 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 147772 просмотра
Актуальное
Из района ЧП в Харьковской области эвакуировано почти 20 тыс. человек - ГосЧС (дополнено)

Из района ЧП в Харьковской области эвакуировано почти 20 тыс. человек - ГосЧС (дополнено)

Киев • УНН

 • 9844 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Из района чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в городе Балаклея в Харьковской области по состоянию на 7:30 эвакуированы почти 20 тыс. человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

Указано, что из возможной зоны поражения (г.Балаклея и двух близлежащих населенных пунктов Балаклейский район) проводится эвакуация.

"По состоянию на 7:30 23 марта продолжается эвакуация населения: из с. Вербовка эвакуированы 2700 человек в с. Пришиб (расстояние 16 км от. Балаклея), в с. Яковенково - 806 человек населения в Волохов Яр (20 км от. Балаклея) с м. Балаклея эвакуированы более 16317 человек ", - говорится в сообщении.

В ГосЧС напомнили, что в 2:56 23 марта по ГосЧС поступила информация о том, что в городе Балаклея на территории военного склада Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как отмечается, на месте происшествия от ГосЧС задействовано 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники ГосЧС и 362 человека личного состава. Также работает 25 автомобилей скорой помощи, более 100 сотрудников скорой помощи, от Национальной полиции - 40 автомобилей и более 150 человек личного состава.

Сообщается, что на железнодорожной станции с. Шебелинка дежурят два пожарных поезда.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы