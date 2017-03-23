Из района ЧП в Харьковской области эвакуировано почти 20 тыс. человек - ГосЧС (дополнено)

Указано, что из возможной зоны поражения (г.Балаклея и двух близлежащих населенных пунктов Балаклейский район) проводится эвакуация.

"По состоянию на 7:30 23 марта продолжается эвакуация населения: из с. Вербовка эвакуированы 2700 человек в с. Пришиб (расстояние 16 км от. Балаклея), в с. Яковенково - 806 человек населения в Волохов Яр (20 км от. Балаклея) с м. Балаклея эвакуированы более 16317 человек ", - говорится в сообщении.

В ГосЧС напомнили, что в 2:56 23 марта по ГосЧС поступила информация о том, что в городе Балаклея на территории военного склада Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как отмечается, на месте происшествия от ГосЧС задействовано 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники ГосЧС и 362 человека личного состава. Также работает 25 автомобилей скорой помощи, более 100 сотрудников скорой помощи, от Национальной полиции - 40 автомобилей и более 150 человек личного состава.

Сообщается, что на железнодорожной станции с. Шебелинка дежурят два пожарных поезда.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.