З ранку п’ятниці на кількох мостах у Києві утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на 8:07 на декількох вулицях та мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті тривають обмежувальні заходи на тлі пандемії COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, на Лівому березі затори утворилися на вулиці Гната Хоткевича та проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Миропільській та проспекті Володимира Маяковського, проспекті Бажана та частково Дніпровській Набережній.
На Правому березі ускладнення руху спостерігається подекуди на бульварі Дружби Народів біля перехрестя з Набережним Шосе, на Проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Володимирському узвозі та Бричівому узвозі.
Місцями помітні затори на вулиці Михайла Грушевського, бульварі Тараса Шевченка.
Рух на мостах - Північному, та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Дарницькому, Південному мосту та мосту Патона можна проїхати вільно.
Як повідомляв УНН, зранку п’ятниці на Житомирщині 765 пожежників продовжують гасити тління трави, пеньків та деревини на півночі області.