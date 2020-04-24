С утра пятницы на нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 8:07 на нескольких улицах и мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе продолжаются ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, на Левом берегу пробки образовались на улице Гната Хоткевича и проспекте Юрия Гагарина, улицы Миропольской и проспекте Владимира Маяковского, проспекте Бажана и частично Днепровской Набережной.
На Правом берегу осложнения движения наблюдается иногда на бульваре Дружбы Народов возле перекрестка с Набережным шоссе на Проспекте Победы, улице Елены Телиги, улице Набережно-Крещатицкая, Владимирском спуске и Бричивому спуске.
Местами видны пробки на улице Михаила Грушевского, бульваре Тараса Шевченко.
Движение на мостах - Северном, и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Дарницком, Южном мосту и мосту Патона можно проехать свободно.
Как сообщал УНН, утром пятницы в Житомирской области 765 пожарных продолжают тушить тления травы, пеньков и древесины на севере области.