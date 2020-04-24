С утра пятницы на нескольких мостах в Киеве образовались пробки

КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 8:07 на нескольких улицах и мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе продолжаются ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.