З правлячої партії Грузії втікають депутати

"Рішення, яке я прийняв, дуже хворобливе і зовсім не доставляє мені задоволення. Але, думаю, що моє рішення буде правильним. Це буде правильно перед моїми соратниками і друзями", - сказав він.

Раніше про своє рішення покинути парламентську більшість заявили ще чотири депутати: Ека Беселія, Гедеван Попхадзе, Леван Гогічаішвілі і Бека Нацвлішвілі. Крім того, не виключили свого виходу з більшості грузинські соціал-демократи.

Криза в "Грузинської мрії" почалася після того, як парламент не підтримав запропоновані дев'ятьма депутатами зміни в законопроект "Про загальні суди". Документ передбачав припинення безстрокового призначення суддів районних і апеляційних судів до 31 грудня 2024 року.



Нагадаємо, раніше депутат в Грузії з'їв міндобриво в прямому ефірі.