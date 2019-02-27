Из правящей партии Грузии бегут депутаты

"Решение, которое я принял, очень болезненное и совсем не доставляет мне удовольствия. Но, думаю, что мое решение будет правильным. Это будет правильно перед моими соратниками и друзьями", - сказал он.

Ранее о своем решении покинуть парламентское большинство заявили еще четыре депутата: Эка Беселия, Гедеван Попхадзе, Леван Гогичаишвили и Бека Нацвлишвили. Кроме того, не исключили своего выхода из большинства грузинские социал-демократы.

Кризис в "Грузинской мечте" начался после того, как парламент не поддержал предложенные девятью депутатами изменения в законопроект "Об общих судах". Документ предусматривал приостановку бессрочного назначения судей районных и апелляционных судов до 31 декабря 2024 года.



Напомним, ранее депутат в Грузии съел минудобрение в прямом эфире.