Из правящей партии Грузии бегут депутаты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Депутат парламента от "Грузинской мечты" Звиад Квачантирадзе заявил о решении покинуть правящую партию и фракцию большинства. По его словам, на такой шаг он пошел в знак протеста в связи с ситуацией, сложившейся в законодательном органе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Онлайн.
"Решение, которое я принял, очень болезненное и совсем не доставляет мне удовольствия. Но, думаю, что мое решение будет правильным. Это будет правильно перед моими соратниками и друзьями", - сказал он.
Ранее о своем решении покинуть парламентское большинство заявили еще четыре депутата: Эка Беселия, Гедеван Попхадзе, Леван Гогичаишвили и Бека Нацвлишвили. Кроме того, не исключили своего выхода из большинства грузинские социал-демократы.
Кризис в "Грузинской мечте" начался после того, как парламент не поддержал предложенные девятью депутатами изменения в законопроект "Об общих судах". Документ предусматривал приостановку бессрочного назначения судей районных и апелляционных судов до 31 декабря 2024 года.
Напомним, ранее депутат в Грузии съел минудобрение в прямом эфире.