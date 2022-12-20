З початку вторгнення Україна отримала понад 3 млрд доларів на гуманітарні цілі

Цитата

“За даними Служби фінансового спостереження ООН (FTS), гуманітарні організації в Україні отримали понад 3 млрд доларів США. Майже 40% фінансування було надано Сполученими Штатами Америки. Істотні внески також зробили Європейська комісія, Німеччина, Канада, Британський комітет з надзвичайних ситуацій і Японія”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Крім того, внески від 482 донорів з приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,6 млрд доларів.

Понад 1 млрд доларів з отриманих коштів було направлено на виплату грошової допомоги різним категоріям українців, які постраждали внаслідок війни. Ще 727 млн доларів спрямовані на продовольчу допомогу, 237 млн доларів — на проєкти з охорони здоровʼя та 234 млн доларів — на забезпечення притулку для внутрішньо переміщених осіб і предмети першої потреби для них.

За словами заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наступного року ООН пропонує збільшити фінансування гуманітарних організацій в Україні до рекордних 5,7 млрд доларів.

Доповнення

Організація Об’єднаних Націй цього року надала понад 4,5 млрд доларів на гуманітарну допомогу Україні.