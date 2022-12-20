С начала полномасштабной войны Украина получила более 3 млрд. долларов на гуманитарные цели
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина с начала полномасштабного вторжения получила более 3 млрд. долларов международной помощи на гуманитарные цели, что составляет около 75% от заявленной потребности. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, информирует УНН.
Цитата
“По данным Службы финансового наблюдения ООН (FTS), гуманитарные организации в Украине получили более 3 млрд. долларов. Около 40% финансирования было предоставлено Соединенными Штатами Америки. Существенную помощь оказали Европейская комиссия, Германия, Канада, Британский комитет по чрезвычайным ситуациям и Япония”, — говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, взносы от 482 доноров из частного сектора на гуманитарное реагирование в Украине превысили 1,6 млрд. долларов.
Более 1 млрд. долларов из полученных средств было направлено на выплату денежной помощи разным категориям украинцев, пострадавших в результате войны. Еще 727 млн. долларов направлены на продовольственную помощь, 237 млн. долларов — на проекты по здравоохранению и 234 млн. долларов — на обеспечение убежища для внутренне перемещенных лиц и предметы первой потребности для них.
По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, в следующем году ООН предлагает увеличить финансирование гуманитарных организаций в Украине до рекордных 5,7 млрд. долларов.
Дополнение
Организация Объединенных Наций в этом году предоставила более 4,5 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине.