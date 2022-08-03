З початку війни кордон з Україною перетнули понад 10 мільйонів людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Згідно з останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), з моменту початку російського вторгнення 24 лютого було здійснено понад 10 мільйонів перетинів кордону з Україною, передає УНН.
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За цей період з України було здійснено 10 350 489 перетинів кордону, йдеться в опублікованих у середу даних УВКБ ООН.
Згідно з тим самим звітом, кількість біженців зареєстрованих по всій Європі, досягла 6 303 237 осіб.
Польща посідає перше місце, прийнявши понад 5 млн осіб. Інші країни, які прийняли велику кількість біженців з України, включають Німеччину та Чехію, де проживає понад 900 000 та 400 000 осіб відповідно.
Додамо
Біженці з України, які перемістилися до Євросоюзу, а потім вирішили знову потрапити на Батьківщину, зможуть в умовах війни повернутися до ЄС у будь-який час.