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З початку виборчої кампанії в Україні за фактами порушень повідомлено про підозру 28 особам - ОГП

З початку виборчої кампанії в Україні за фактами порушень повідомлено про підозру 28 особам - ОГП

Київ • УНН

 • 10675 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Від початку виборчої кампанії в Україні повідомлено про підозру 28 особам у 19 кримінальних провадженнях щодо порушень виборчого процесу. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Венедіктова повідомила, що упродовж цієї кампанії за результатами розгляду заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що стосуються підготовки і проведення місцевих виборів, станом на 21 жовтня, розпочато 475 кримінальних проваджень, з яких 234 – щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства.

"Загалом від початку виборчої кампанії повідомлено про підозру 28 особам у 19 кримінальних провадженнях. До суду скеровано 1 обвинувальний акт", - сказала вона.

За словами Венедіктової, тільки протягом минулого і цього року за порушення виборчого законодавства засуджено 69 осіб.

Нагадаємо, за останню добу поліцейські відкрили 33 кримінальних провадження за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами 25 жовтня, тоді як за попередню добу їх було 26.

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