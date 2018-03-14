З початку "весняного перемир'я" на Донбасі зафіксовано 29 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Незважаючи на оголошене “весняне перемир'я” безпекова ситуація на Сході України залишається тривожною. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками роботи Тристоронньої контактної групи, передає кореспондент УНН.
“Як і під час попереднього „різдвяного перемир’я“, спочатку спостерігалося зменшення кількості порушень режиму тиші; за даними ООН впродовж січня-лютого 2018 року на Донбасі не зафіксовано жодної загибелі цивільних осіб. Проте сталого миру так і не забезпечено. Так, з 5 по 12 березня 2018 року з боку РФ/НЗФ зафіксовано 29 обстрілів, з них 28 були прицільними”, — йдеться в повідомленні.
При цьому, за її словами, 9 разів було використано зброю, заборонену мінськими угодами, зокрема міномети калібру 80 мм та 120 мм.
Українська сторона на сьогоднішньому засіданні в Мінську вчергове закликала РФ задля настання миру на території Донбасу здійснити відповідний вплив на ОРДЛО і припинити постачання техніки, озброєння, палива та найманців через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, забезпечити безперешкодний доступ співробітникам СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО із прикордонними ділянками включно та вивести з території Донбасу всі НЗФ, озброєння, техніку.
Нагадаємо, на початку березня Збройні сили України заявили про готовність встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00:00 годин 5 березня.