С начала "весеннего перемирия" на Донбассе зафиксировано 29 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Несмотря на объявленное "весеннее перемирие" ситуация с безопасностью на Востоке Украины остается тревожной. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам работы Трехсторонней контактной группы, передает корреспондент УНН.
"Как и во время предыдущего "рождественского перемирия", сначала наблюдалось уменьшение количества нарушений режима тишины; по данным ООН в течение января-февраля 2018 года на Донбассе не зафиксировано ни одной смерти гражданских лиц. Однако устойчивого мира так и не обеспечено. Так, с 5 по 12 марта 2018 года со стороны РФ/НЗФ зафиксировано 29 обстрелов, из них 28 были прицельными", - говорится в сообщении.
При этом, по ее словам, 9 раз было использовано оружие, запрещенное минскими соглашениями, в частности минометы калибра 80 мм и 120 мм.
Украинская сторона на заседании в Минске в очередной раз призвала РФ для наступления мира на территории Донбасса осуществить соответствующее влияние на ОРДЛО и прекратить поставки техники, вооружения, топлива и наемников из-за неконтролируемой участок российско-украинской границы, обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО с пограничными участками включительно и вывести с территории Донбасса все НЗФ, вооружение, технику.
Напомним, в начале марта Вооруженные силы Украины заявили о готовности установления и соблюдения режима прекращения огня с 00:00 часов 5 марта.