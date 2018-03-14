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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43037 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47731 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 97811 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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С начала "весеннего перемирия" на Донбассе зафиксировано 29 обстрелов

С начала "весеннего перемирия" на Донбассе зафиксировано 29 обстрелов

Киев  •  УНН

 • 7974 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Несмотря на объявленное "весеннее перемирие" ситуация с безопасностью на Востоке Украины остается тревожной. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам работы Трехсторонней контактной группы, передает корреспондент УНН.

"Как и во время предыдущего "рождественского перемирия", сначала наблюдалось уменьшение количества нарушений режима тишины; по данным ООН в течение января-февраля 2018 года на Донбассе не зафиксировано ни одной смерти гражданских лиц. Однако устойчивого мира так и не обеспечено. Так, с 5 по 12 марта 2018 года со стороны РФ/НЗФ зафиксировано 29 обстрелов, из них 28 были прицельными", - говорится в сообщении.

При этом, по ее словам, 9 раз было использовано оружие, запрещенное минскими соглашениями, в частности минометы калибра 80 мм и 120 мм.

Украинская сторона на заседании в Минске в очередной раз призвала РФ для наступления мира на территории Донбасса осуществить соответствующее влияние на ОРДЛО и прекратить поставки техники, вооружения, топлива и наемников из-за неконтролируемой участок российско-украинской границы, обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО с пограничными участками включительно и вывести с территории Донбасса все НЗФ, вооружение, технику.

Напомним, в начале марта Вооруженные силы Украины заявили о готовности установления и соблюдения режима прекращения огня с 00:00 часов 5 марта.

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