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З початку січня 4,5 тис. бійців АТО отримали статус учасника бойових дій

Київ • УНН

 • 7676 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. З початку січня 4500 учасників антитерористичної операції отримали статус учасника бойових дій. Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“З початку місяця відзнаки та цінні подарунки оборонного відомства отримало понад 240 учасників АТО, 4500 учасників АТО отримали статус учасника бойових дій”, — повідомив він.

Загалом з початку АТО відзнаками Міністерства оборони України нагороджено 35 768 військовослужбовців і працівників Збройних сил України. 12 455 захисників відзначено державними нагородами. Статус учасника бойових дій набуло 192 138 учасників антитерористичної операції.

Як повідомляв УНН, у 2016 році 314 учасників АТО були забезпечені житлом з фонду Міністерства оборони України.

Українські Національні Новини

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