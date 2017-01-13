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С начала января 4,5 тыс. бойцов АТО получили статус участника боевых действий

С начала января 4,5 тыс. бойцов АТО получили статус участника боевых действий

Киев • УНН

 • 7674 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. С начала января 4 500 участников антитеррористической операции получили статус участника боевых действий. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"С начала месяца награды и ценные подарки оборонного ведомства получило более 240 участников АТО, 4 500 участников АТО получили статус участника боевых действий", - сообщил он.

Всего с начала АТО отличиями Министерства обороны Украины награждены 35 768 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины. 12 455 защитников отмечены государственными наградами. Статус участника боевых действий получили 192 138 участников антитеррористической операции.

Как сообщал УНН, в 2016 году 314 участников АТО были обеспечены жильем из фонда Министерства обороны Украины.

Украинские Национальные Новости

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