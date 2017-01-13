С начала января 4,5 тыс. бойцов АТО получили статус участника боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. С начала января 4 500 участников антитеррористической операции получили статус участника боевых действий. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С начала месяца награды и ценные подарки оборонного ведомства получило более 240 участников АТО, 4 500 участников АТО получили статус участника боевых действий", - сообщил он.
Всего с начала АТО отличиями Министерства обороны Украины награждены 35 768 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины. 12 455 защитников отмечены государственными наградами. Статус участника боевых действий получили 192 138 участников антитеррористической операции.
Как сообщал УНН, в 2016 году 314 участников АТО были обеспечены жильем из фонда Министерства обороны Украины.