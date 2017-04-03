З початку року зафіксовано рекордні поставки електромобілів Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Американська компанія Tesla повідомила про рекордні поставки електромобілів у першому кварталі 2017 року, передає УНН із посиланням на BBC.
За перші три місяці цього року компанія поставила дилерам 25 тисяч своїх машин, що на 70% більше, ніж за аналогічний період торік.
Зараз Tesla багато інвестує у більш доступну модель авто Model 3, яку планують випустити на американський ринок уже цього року. Вона коштуватиме 35 тис. дол., що майже удвічі дешевше від двох нинішніх моделей Tesla – Model X і Model S.
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Минулого тижня китайська компанія Tencent Holdings купила 5% акцій Tesla за майже 1,8 млрд дол.
Як повідомляв УНН, 13 березня засновник компанії Tesla Ілон Маск та прем’єр-міністр України Володимир Гройсман “обмінялися твітами” щодо запуску в Україні проекту зі збереження відновлюваної енергії.