С начала года зафиксированы рекордные поставки электромобилей Tesla
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Американская компания Tesla сообщила о рекордных поставки электромобилей в первом квартале 2017 года, передает УНН со ссылкой на BBC.
За первые три месяца этого года компания поставила дилерам 25 тыс. своих машин, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сейчас Tesla много инвестирует в более доступную модель автомобиля Model 3, которую планируют выпустить на американский рынок уже в этом году. Она будет стоить 35 тыс. долл., что почти вдвое дешевле двух нынешних моделей Tesla — Model X и Model S.
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На прошлой неделе китайская компания Tencent Holdings купила 5% акций Tesla за почти 1,8 млрд долл.
Как сообщал УНН, 13 марта основатель компании Tesla Илон Маск и премьер-министр Украины Владимир Гройсман “обменялись твитами” относительно запуска в Украине проекта по сохранению возобновляемой энергии.