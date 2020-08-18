З початку року ВРП розглянула понад 160 повідомлень про втручання у діяльність суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. З початку року Вища рада правосуддя розглянула 166 повідомлень про втручання у діяльність суддів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.
Повідомляється, що за перші сім місяців 2020 року Вища рада правосуддя отримала 208 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.
"За цей період Вища рада правосуддя розглянула 166 таких повідомлень (з урахування тих повідомлень, які надійшли за попередні періоди) та ухвалила 33 рішення про вжиття заходів реагування", - йдеться в повідомленні.
Так, зокрема:
• звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;
• щодо внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, та інші.
Також Вища рада правосуддя, розглянувши 116 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, прийняла 32 рішення про їх затвердження.
"Станом на 12 серпня 2020 року нерозглянутими залишаються 133 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, ВРП отримала 5026 скарг щодо дисциплінарного проступку судді з початку року.