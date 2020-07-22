ВРП отримала 5026 скарг щодо дисциплінарного проступку судді з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. З початку року Вища рада правосуддя отримала 5026 скарг щодо дисциплінарного проступку судді. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.
"Протягом першої половини 2020 року Вища рада правосуддя отримала 5026 скарг щодо дисциплінарного проступку судді", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що така інформація наведена у статистичній довідці про результати роботи Вищої ради правосуддя за перше півріччя 2020 року. Упродовж цього періоду Дисциплінарні палати та члени ВРП повністю завершили розгляд 7594 дисциплінарних скарг (включно з тими, що надійшли у попередні роки).
За результатами їх розгляду ухвалено 4517 рішень, з яких:
• 249 рішень про відкриття дисциплінарної справи (протягом усього 2019 року таких рішень було 283);
• 111 рішень про повернення дисциплінарних скарг ухвалами Дисциплінарних палат (протягом усього 2019 року – 169);
• 56 рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (протягом усього 2019 року – 150);
• 539 рішень про відмову у відкритті дисциплінарних справ або залишення заяви без розгляду (протягом усього 2019 року – 836);
• 46 рішень про відмову в притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарного провадження (протягом усього 2019 року – 154).
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"Усього за перше півріччя Дисциплінарні палати ВРП прийняли 56 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 60 суддів", - зазначається в повідомленні.
Також за результатами розгляду дисциплінарних справ до суддів застосовані такі види дисциплінарних стягнень:
• попередження – щодо 27 суддів;
• догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця – щодо 14 суддів;
• сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців – щодо 9 суддів;
• подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя – щодо 4 суддів;
• подання про звільнення – щодо 6 суддів.
Крім того, члени ВРП одноособово постановили 3516 ухвал про залишення дисциплінарних скарг без розгляду та повернули їх скаржникам.
Нагадаємо, з початку року ВРП розглянула понад 60 повідомлень про втручання в діяльність судді.