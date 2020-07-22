Вища рада правосуддя звільнила 129 суддів від початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Протягом першого півріччя 2020 року Вища рада правосуддя звільнила 129 суддів, 116 було звільнено за загальними обставинами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.
“Вища рада правосуддя протягом першого півріччя 2020 року звільнила 129 суддів. У 2020 році за загальними обставинами звільнено 116 суддів: у зв’язку з поданням заяв про відставку – 115, у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням – 1. За особливими обставинами звільнено 13 суддів: 10 з них – за вчинення істотного дисциплінарного поступку, 3 – внаслідок визнання їх такими, що не відповідають займаній посаді, за результатами кваліфікаційного оцінювання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, упродовж роботи Вищого антикорупційного суду, з вересня 2019 року по червень 2020 року, було засуджено трьох адвокатів, двох екснардепів, двох суддів, керівника держпідприємства та депутата міськради. Загальний штраф призначено на 272 тис. грн.