Вища рада правосуддя звільнила 129 суддів від початку року

“Вища рада правосуддя протягом першого півріччя 2020 року звільнила 129 суддів. У 2020 році за загальними обставинами звільнено 116 суддів: у зв’язку з поданням заяв про відставку – 115, у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням – 1. За особливими обставинами звільнено 13 суддів: 10 з них – за вчинення істотного дисциплінарного поступку, 3 – внаслідок визнання їх такими, що не відповідають займаній посаді, за результатами кваліфікаційного оцінювання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж роботи Вищого антикорупційного суду, з вересня 2019 року по червень 2020 року, було засуджено трьох адвокатів, двох екснардепів, двох суддів, керівника держпідприємства та депутата міськради. Загальний штраф призначено на 272 тис. грн.