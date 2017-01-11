З початку року внаслідок ожеледиці постраждало майже 600 киян
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. З початку 2017 року в Києві постраждало від ожеледиці 590 киян, з них 40 дітей. Про це УНН повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва у відповідь на запит.
Так, згідно з останньої інформацією, внаслідок ожеледиці травмувалося 590 киян, з них 40 дітей.
Серед майже 600 травмованих, 302 особи було госпіталізовано, з них 20 дітей, а також 249 осіб було відправлено у медпункти, з них 18 дітей. На місці отримали допомогу 39 киян, з них 2 дитини.
Додамо, що найбільше травмувань через ожеледицю зафіксовано в Шевченківському та Дарницькому районах столиці – по 79 випадків.
Найчастіше травмувалися через ожеледицю діти в Дніпровському районі, там із 71 випадку травм з початку року постраждало 9 дітей.
Щодо інших районів, то в Подільському та Святошинському зафіксовано по 70 випадків травмувань, у Солом'янському – 61, в Оболонському та Деснянському по 52 та 50 випадків травм відповідно.
Найменше було травмовано киян у Печерському районі – 41 особа.
Як повідомляв УНН, 10 січня УНН намагався дізнатися в ДСНС та МОЗ про загальну кількість українців, які отримали обмороження під час різдвяних морозів. Проте у відповідних відомствах таку інформацію не мають.