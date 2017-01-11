С начала года в результате гололеда пострадали почти 600 киевлян
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. С начала 2017 г. в Киеве пострадали от гололеда 590 киевлян, из них 40 детей. Об этом УНН сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в ответ на запрос.
Так, согласно последней информации, в результате гололеда травмировались 590 киевлян, из них 40 детей.
Среди почти 600 травмированных, 302 человека были госпитализированы, из них 20 детей, а также 249 человек были отправлены в медпункты, из них 18 детей. На месте получили помощь 39 киевлян, из них 2 ребенка.
Добавим, что больше всего травм из-за гололеда зафиксировано в Шевченковском и Дарницком районах столицы - по 79 случаев.
Чаще всего травмы из-за гололеда дети получали в Днепровском районе, там из 71 случая травм с начала года пострадали 9 детей.
Что касается других районов, то в Подольском и Святошинском зафиксировано по 70 случаев травм, в Соломенском - 61, в Оболонском и Деснянском по 52 и 50 случаев травм соответственно.
Меньше всего было травмировано киевлян в Печерском районе - 41 человек.
Как сообщал УНН, 10 января УНН пытался узнать у ГосЧС и Минздрава об общем количестве украинцев, которые получили обморожения во время рождественских морозов. Однако в соответствующих ведомствах такую информацию не имеют.