З початку року в Україну не пустили майже 3,3 тис. росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. З початку 2019 року в Україну не пустили майже 3 300 громадян Російської Федерації. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
"З початку року (не пустили в Україну – ред.) майже 3 300 громадян Російської Федерації", - зазначив Слободян.
Загалом, за його словами, відмову в перетині державного кордону України в 2019 році отримали майже 16 900 іноземців.
Нагадаємо, з початку проведення операції “Мігрант”, правоохоронці притягнули до відповідальності понад 3 тисячі порушників українського законодавства у міграційній сфері.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, причин стверджувати, що російський актор Андрій Мерзлікін перетнув кордон Молдови з Україною не має.