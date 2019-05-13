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З початку року в Україну не пустили майже 3,3 тис. росіян

З початку року в Україну не пустили майже 3,3 тис. росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. З початку 2019 року в Україну не пустили майже 3 300 громадян Російської Федерації. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"З початку року (не пустили в Україну – ред.) майже 3 300 громадян Російської Федерації", - зазначив Слободян.
Загалом, за його словами, відмову в перетині державного кордону України в 2019 році отримали майже 16 900 іноземців.

Нагадаємо, з початку проведення операції “Мігрант”, правоохоронці притягнули до відповідальності понад 3 тисячі порушників українського законодавства у міграційній сфері.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, причин стверджувати, що російський актор Андрій Мерзлікін перетнув кордон Молдови з Україною не має.

Українські Національні Новини

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