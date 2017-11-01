З початку року в Україні зафіксовано 80 випадків застосування сили до журналістів

"Відповідно до моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Спілка проводить спільно з партнерськими організаціями, з початку року зафіксовано 80 випадків проявів фізичної агресії стосовно до журналістів", - зазначили в НСЖУ.

Зокрема, п’ятьох журналістів побито протягом жовтня в Україні. Інциденти сталися в Києві й передмісті, а також у Херсонській області.

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Але широкого резонансу набуло побиття й затримання спецпризначенцями трьох журналістів у Святошинському суді Києва – Дмитра Реплянчука, Сергія Лефтера та Кирила Малишева.

За словами голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленко, ситуація з безпекою журналістів є неприпустимою. Особливо непокоїть те, що агресію проявляють ті, хто має захищати громадян, у тому числі працівників ЗМІ.

"Окрім того, що правоохоронні органи не проводять належним чином розслідування випадків нападів на журналістів та ЗМІ, їхні співробітники самі регулярно застосовують силу до наших колег. Вважаємо, що така ситуація є неприпустимою і вимагаємо публічного звіту від влади і правоохоронців щодо всіх справ, де постраждалими є журналісти", – сказав С.Томіленко.